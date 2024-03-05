ايقاف أشخاص بشبهة التجسس لحساب اسرائيل في تركيا

أُوقف سبعة أشخاص بشبهة التجسس لحساب اسرائيل في تركيا، بعد شهرين على حملة واسعة بهذا الشأن، حسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، التي اشارت إلى إنّ المشتبه بهم متهمون بتقديمهم مقابل مكافآت، معلومات عن مواطنين وشركات من الشرق الأوسط متمركزة في تركيا.



وأُوقف 34 شخصًا في كانون الثاني الماضي يشتبه بمساعدتهم أجهزة استخبارات اسرائيلية بالإعداد لعمليات خطف في تركيا.