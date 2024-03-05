الاتحاد الأوروبي يقترح تعزيزاً دفاعياً كبيراً لتقليل اعتماده على الأسلحة الأميركية

كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن اقتراح طموح لتعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة بشكل كبير في الاتحاد، لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.



واشارت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ماغريتي فيستاغر إلى أننا "بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين ضفّتي الأطلسي، بغض النظر عن الديناميات الانتخابية في الولايات المتحدة".



وشددت على أنه "يجب أن نتحمّل المزيد من المسؤولية عن أمننا، بينما نبقى بالطبع ملتزمين بالكامل بحلفنا في الناتو"، معتبرة أن "تحسين القدرة على التحرّك سيجعلنا حليفاً أقوى".