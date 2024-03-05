أصدار الاعدام لمرشد الاخوان المسلمين محمد بديع

قضت محكمة استثنائية في مِصر بالاعدام على مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة، بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف لأغراض ارهابية، أثناء اعتصام في القاهرة في العام 2013.



وسبق أن صدرت أحكام بالاعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة.



ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم تنفذ أي اعدامات بحق قيادات الاخوان.