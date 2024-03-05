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لقاء بين بن فرحان وعبداللهيان ... دفع العلاقات إلى الأمام؟

أخبار دولية
2024-03-05 | 08:24
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لقاء بين بن فرحان وعبداللهيان ... دفع العلاقات إلى الأمام؟
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لقاء بين بن فرحان وعبداللهيان ... دفع العلاقات إلى الأمام؟

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على موقفه في القمة الداعم لفلسطين والجهود الفعالة، مؤكدا على إنهاء جريمة الحرب بحق الفلسطينيين.

وأشار على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة، إلى الموقف المشترك لإيران والمملكة العربية السعودية بشأن ضرورة دعم فلسطين، وقال: "توقعاتنا هي أنه بالإضافة إلى المواقف المشتركة، سيتم اتخاذ خطوات فعالة لدعم فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية الفلسطينية" .

واعتبر أمير عبد اللهيان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل أنشطة رجال الأعمال من الأولويات المهمة، وقال إنه من الضروري تسهيل تعزيز هذا الجزء من التعاون الثنائي بما يتماشى مع الاتجاه المتنامي للعلاقات السياسية.

بدوره، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في معرض إعرابه عن ارتياحه لهذا اللقاء، إلى الوضع الصعب الذي تعيشه فلسطين والأوضاع الإنسانية المزرية في غزة، وأكد أهمية قمة جدة في اتجاه مواصلة الجهود لإنهاء الحرب ضد فلسطين.

كما أعرب الفرحان عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين، وأكد إرادة السعودية في اتخاذ خطوات جديدة في اتجاه دفع العلاقات إلى الأمام.

ومن خلال إثارة بعض القضايا المهمة في مجال العلاقات الثنائية، اتفق الطرفان على بذل جهود مشتركة لتحقيق الخطط والأهداف المشتركة.

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