حماس ترفض تقرير الامم المتحدة حول حدوث "اغتصاب وعنف جنسي" في هجوم 7 تشرين الأول

رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس تقرير الامم المتحدة حول حدوث "اغتصاب وعنف جنسي" في هجوم 7 تشرين الأول.



واستنكرت حماس في بيان "بشدة التقرير الذي أصدرته المسؤولة الأممية براميلا باتن بخصوص الادعاءات بارتكاب المقاومين الفلسطينيين حوادث اغتصاب وعنف جنسي ... والتي جاءت بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات ذلك الاتهام الباطل الذي ثبت أنه لا أساس له من الصحة، غير أنه شيطنة للمقاومة الفلسطينية".



واعتبرت حماس أن التقرير جاء "للتستر على تقرير مقرري الأمم المتحدة بشأن وجود أدلة قاطعة على انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات على يد قوات الاحتلال الصهيوني".



وشددت على "أن ادعاءات واتهامات السيدة باتن كاذبة ضد المقاومين الفلسطينيين، وأن تقريرها لم يوثق أي شهادة ممن تسميهم ضحايا هذه القضايا".



وأورد تقرير للأمم المتحدة صدر الاثنين أن ثمة "أسباباً وجيهة للاعتقاد" أن أعمال عنف جنسي، بينها عمليات اغتصاب، ارتكبت خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الاول، من دون تحديد عددها.



وقال التقرير: "في معظم هذه الحوادث، تعرضت النساء الضحايا للاغتصاب أولا ومن بعدها قُتلن، وتتعلق حادثتان على الأقل باغتصاب جثث نساء".