بلينكن: واشنطن تطلب من حماس القبول بـ"وقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حماس إلى القبول بـ"وقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل، فيما تجري الحركة الفلسطينية مباحثات مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة.



وأكد بلينكن، خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن، أنه "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم".



وشدد على أنه "على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".