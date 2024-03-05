المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق ضابطين روسيين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق ضابط برتبة فريق في الجيش الروسي وأميرال في البحرية الروسية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.



ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، قائلا على منصة إكس: "أي قائد روسي يأمر بشن ضربات ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية يجب أن يعلم أن العدالة ستتحقق".



وذكرت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي في بيان، أنها "أصدرت مذكرتي توقيف بحق سيرغي كوبيلاتش وفيكتور سوكولوف، في سياق الوضع في أوكرانيا بسبب جرائم يشتبه بارتكابها في الفترة الواقعة بين 10 تشرين الأول 2022 و9 آذار 2023 على الأقل".



وأوضحت المحكمة أن "سيرغي كوبيلاتش، المولود في الأول من نيسان 1965، وهو فريق في الجيش الروسي، كان حينها قائداً للطيران بعيد المدى في السلاح الجوي".



وأشارت المحكمة الى أن "فيكتور سوكولوف، من مواليد 4 نيسان 1962، وهو أميرال بالبحرية الروسية، كان حينها قائداً لأسطول البحر الأسود". ولايزال كلاهما في منصبهما.



ويشتبه في أن الرجلين قادا هجمات ضد أهداف مدنية وتسببا في "أضرار عرضية ضخمة لمدنيين أو لممتلكات ذات طابع مدني"، ما يمثل جرائم حرب، بحسب المحكمة.



كما يُشتبه في أنهما مسؤولان عن "أعمال غير إنسانية" توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية.



وقالت المحكمة الجنائية الدولية: "هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه".



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في ربيع عام 2023 بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.