بايدن: وقف إطلاق النار في غزة في يد حماس الآن

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين هو في أيدي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الآن.ورأى أنه "من الخطير جدا" عدم التوصل لوقف إطلاق نار بحلول رمضان.واعتبر بايدن أن وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة وأن "لا أعذار" لإسرائيل في مواصلتها تعطيل وصول المساعدات ، مشددا على "ضرورة إدخال المزيد منها".