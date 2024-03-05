حمدان: لا تبادل للرهائن والسجناء إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار

شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان على أن تبادل الرهائن والسجناء لا يمكن أن يحدث إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف، في مؤتمر صحفي في بيروت موجها حديثه للرئيس الأميركي والإدارة الأمريكية أن وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أهم من إرسال المساعدات إلى غزة.