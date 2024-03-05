الرئيس المجري يوقع على مشروع قانون يوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

أعلنت الرئاسة المجرية اليوم، أن الرئيس تاماس سوليوك وقع على مشروع قانون يوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.



ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى الحلف في 26 شباط، مما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها السويد بعدما ظلت على الحياد خلال الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة.



وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز كي تحظى بقدر أكبر من الأمان داخل حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.



وأنهى التصويت المجري تأخيرا استمر شهورا لاستكمال التحول في السياسة الأمنية وجاء بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.



وستنتهي سريعا على الأرجح الإجراءات المتبقية، مثل إيداع وثائق الانضمام في واشنطن.



وكان رئيس البرلمان قد وقع على التصديق وأحال التشريع إلى مكتب الرئيس الأسبوع الماضي كي يصدر القانون.