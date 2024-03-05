نتنياهو: سنسمح بدخول المصلين المسجد الأقصى في أول أسبوع من رمضان بعدد مماثل لما تم سابقا

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، بأن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى في القدس في الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة.