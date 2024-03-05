الخارجية الأميركية: يمكن التغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين اليوم، أن ممن الممكن التغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وأشار الى أنه من وجهة نظر واشنطن، من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.