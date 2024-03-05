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اردوغان يحذر من عواقب وخيمة إذا منعت إسرائيل المصلين من دخول المسجد الأقصى في رمضان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، أن إسرائيل ستواجه "عواقب وخيمة" إذا منعت المسلمين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.