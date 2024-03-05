روسيا تعلن أنها اعترضت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية في البحر الأسود

أقلعت مقاتلة روسية لاعتراض ثلاث طائرات حربية فرنسية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود، بحسب وزارة الدفاع الروسية، في حادثة ليست نادرة لكنها تأتي وسط توترات مع باريس.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرات العسكرية الأجنبية ادراجها" مشيرة إلى أنها طائرتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع تابعة للجيش الفرنسي.



وأكدت الوزارة أن "الطائرة الروسية عادت بسلام إلى المطار الذي اقلعت منه، ولم يحدث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية".



والحوادث التي تتعلق بطائرات روسية وطائرات من دول حلف الشمال الأطلس شائعة نوعاً ما، وحتى أنها كانت تسجل قبل بدء النزاع في أوكرانيا. وغالباً ما سُجلت فوق البحر الأسود وفي بحر البلطيق وأماكن أخرى أيضاً.



لكن حادثة الثلاثاء، تأتي بعد أيام على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستبعد فيها إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وهو ما رفضه معظم الحلفاء الغربيين.



وإذ أكد بعد ذلك تصريحاته التي أثارت الجدل، إلا أن ماكرون أوضح الثلاثاء أنه لا يريد "التصعيد" مع روسيا.