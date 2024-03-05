كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا

تعرضت كريات شمونة في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا.



وقد أعلن رئيس بلدية المستعمرة حال الطوارئ، طالبا من السكان المغادرة فورا.

كما سمعت صفارات الإنذار في كفر بلوم وكثير من مستوطنات الشمال وصولاً الى حيفا. وقد انقطعت الكهرباء في مناطق بالجليل بعد تعرضها لقصف صاروخي كثيف.

وقد أعلن حزب الله في بيان، قصف كفربلوم بعشرات الصواريخ ردا على استهداف منزل في حولا واستشهاد امرأة وزوجها وابنها.