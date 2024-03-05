حركة الحوثي اليمنية تقول إنها هاجمت مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

أعلنت حركة الحوثي اليمنية اليوم، أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.



وقال الحركة في بيان انها نفذت "عملية نوعية" استهدفت "مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحرِ الأحمر" بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.