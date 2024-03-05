البنتاغون: لا توجد خطط لإرسال قوات أميركية إلى غزة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أميركية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأميركي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي لا توجد خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في غزة".