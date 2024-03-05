إردوغان: المستوطنون يشكلون عقبة أساسية أمام حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي

رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، أن المستوطنين الإسرائيليين يشكلون عقبة أساسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.



وقال الرئيس التركي: "ممارسات الغاصبين الذين يسمون مستوطنين والذين غزوا وسرقوا الأراضي التي يملكها في الواقع الفلسطينيون يشكلون إحدى العقبات الأساسية أمام الحل".



وطالب أيضا اليمين الإسرائيلي المتطرف بعدم منع وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان.



وقال: "ننقل إلى السلطات المختصة رسالتنا بتجنب الاستفزازات مع اقتراب حلول شهر رمضان. طلبات السياسيين الإسرائيليين الراديكاليين لتقييد دخول المسلمين إلى الحرم القدسي عبثية كليا".



وأضاف: "تداعيات قرار كهذا ستكون بالتأكيد خطرة".



وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء في بيان، أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".



وفي خضم الحرب الدائرة في غزة، أوضحت الحكومة أن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بدخول الحرم القدسي سيعاد تقييمه أسبوعيا بناء على معايير أمنية.



وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان.