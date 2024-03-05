البيت الأبيض: سوليفان ورئيس وزراء قطر بحثا وقف إطلاق النار في غزة مقابل تحرير الرهائن

أفاد البيت الأبيض في بيان، بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا الثلاثاء وناقشا وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق الرهائن.