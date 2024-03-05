بلينكن: يجب أن تتحرك إسرائيل بصورة عاجلة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية صراحة خلال اجتماع عقد الثلاثاء بضرورة تحرك إسرائيل بصورة عاجلة من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.



وأشار ميلر في مؤتمر صحفي، الى أن واشنطن ترى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يمنعون إدخال شحنات الطحين إلى غزة ويساندون المتظاهرين الذين منعوا دخول المساعدات إلى القطاع المكتظ بالسكان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تستنكر مثل هذه الإجراءات.



وذكر ميلر أن واشنطن تريد الآن من إسرائيل فتح معبر حدودي آخر يؤدي إلى غزة، موضحا أن بلاده تناقش سبل تحقيق ذلك مباشرة مع إسرائيل ويشمل ذلك اجتماع بلينكن مع غانتس.