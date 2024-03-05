القضاء الأوكراني يدين رجلين بتهمة التعاون مع روسيا

قضت محكمة أوكرانية بسجن رجلين لمدة تراوح بين 10 و12 عاما بتهمة نقل معلومات حساسة إلى روسيا، في خضم غزوها للبلاد.



ومنذ اندلاع الحرب في شباط 2022، لاحقت أوكرانيا آلاف الموظفين من شرق البلاد وجنوبها، بتهمة التعامل مع الروس.



ويقيم المدانان في بلدتي تشاسيف يار وكراماتورسك، في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.



وأبلغ المقيم في تشاسيف يار عن "مواقع مراقبة وخنادق وملاجئ ومنشآت خرسانية" خلال أول شهرين من الغزو، بحسب النيابة الإقليمية.



وتم بعد ذلك ارسال هذه المعلومات إلى أحد سكان مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام 2014.



وقام أحد سكان كراماتورسك "بتحديد إحداثيات مواقع الجنود الأوكرانيين في مدينته على خرائط غوغل" وأرسلها إلى ضابط روسي، بحسب المصدر نفسه.



وفي العام الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أن أوكرانيا فتحت أكثر من 6600 قضية جنائية "ضد أفراد بتهمة التعاون وجرائم أخرى مرتبطة بالنزاع" منذ عام 2022.