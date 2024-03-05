الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن ردا على ماكرون: أوكرانيا "لم تطلب يوما" إرسال قوات أجنبية
أخبار دولية
2024-03-05 | 17:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
واشنطن ردا على ماكرون: أوكرانيا "لم تطلب يوما" إرسال قوات أجنبية
أكد متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يطلب يوما أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده"، في رده على سؤال بشأن تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "لن تُرسل قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا. أتعرفون شيئا؟ هذا الأمر لا يطلبه الرئيس زيلينسكي. هو يطلب معدات وقدرات. لم يطلب يوما أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده".
ورأى ماكرون الثلاثاء في براغ، أن "من الضروري" تنشيط حلفاء أوكرانيا الذين طلب منهم "ألا يكونوا جبناء" في مواجهة روسيا.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا يزال على كلامه الذي أثار جدلا حول إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
ولم ترق تصريحات ماكرون لألمانيا بعد سلسلة من التوترات في الفترة الأخيرة بشأن الملف الأوكراني.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "لا نحتاج إلى مناقشات (..) حول درجة الشجاعة التي نتمتع بها. هذا لا يساعد فعلا في حل مشاكل" أوكرانيا.
وبشأن إرسال قوات على الأرض في أوكرانيا، أكدت غالبية كبرى من الدول الغربية أنها لا تنوي بتاتا ذلك.
أخبار دولية
واشنطن
ماكرون
أوكرانيا
قوات أجنبية
التالي
الأردن: أكبر عملية إنزال مساعدات في قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية وفرنسية ومصرية
مجموعة إم.إس.سي لشحن الحاويات: سفينة الحاويات (سكاي 2) تواصل الإبحار إلى جيبوتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-26
ماكرون يعلن "تحالفاً" لتزويد أوكرانيا بـ"صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى"
أخبار دولية
2024-02-26
ماكرون يعلن "تحالفاً" لتزويد أوكرانيا بـ"صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى"
0
آخر الأخبار
2024-02-26
ماكرون يعلن "تحالفاً" لتزويد أوكرانيا بـ"صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى"
آخر الأخبار
2024-02-26
ماكرون يعلن "تحالفاً" لتزويد أوكرانيا بـ"صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى"
0
آخر الأخبار
2024-02-26
ماكرون يقول إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل "لا يمكن استبعاده"
آخر الأخبار
2024-02-26
ماكرون يقول إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل "لا يمكن استبعاده"
0
أخبار دولية
2024-02-26
حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية
أخبار دولية
2024-02-26
حلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس... وماكرون وزيلينسكي يحذران من هجمات روسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:25
هجوم بمسيرة أوكرانية على مستودع للوقود في كورسك بروسيا
أخبار دولية
02:25
هجوم بمسيرة أوكرانية على مستودع للوقود في كورسك بروسيا
0
أخبار دولية
01:54
دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى اسرائيل
أخبار دولية
01:54
دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى اسرائيل
0
أخبار دولية
01:30
الجيش الأميركي يسقط المزيد من المساعدات على غزة
أخبار دولية
01:30
الجيش الأميركي يسقط المزيد من المساعدات على غزة
0
أخبار دولية
01:24
الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ ومسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه سفينة حربية تابعة له
أخبار دولية
01:24
الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ ومسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه سفينة حربية تابعة له
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:42
منخفض جوي اعتيادي بعد ظهر اليوم..اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:42
منخفض جوي اعتيادي بعد ظهر اليوم..اليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
17:29
برنامج الأغذية العالمي يعلن تعرض قافلة تابعة له للنهب بعدما منعها الجيش الإسرائيلي من دخول شمال غزة
أخبار دولية
17:29
برنامج الأغذية العالمي يعلن تعرض قافلة تابعة له للنهب بعدما منعها الجيش الإسرائيلي من دخول شمال غزة
0
منوعات
2023-11-26
في لحظات مؤثرة...هكذا استقبل الأطفال والدهم الصحافي في غزة بعد طول غياب! (فيديو)
منوعات
2023-11-26
في لحظات مؤثرة...هكذا استقبل الأطفال والدهم الصحافي في غزة بعد طول غياب! (فيديو)
0
فنّ
2024-02-02
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
فنّ
2024-02-02
بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الدوائر العقارية في جبل لبنان الى الحياة مجدداً...
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الدوائر العقارية في جبل لبنان الى الحياة مجدداً...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
2
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
3
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
4
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
5
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
6
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الدوائر العقارية في جبل لبنان الى الحياة مجدداً...
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الدوائر العقارية في جبل لبنان الى الحياة مجدداً...
8
أخبار لبنان
03:44
مذكرة أصدرها وزير المال وهذا ما تضمنت
أخبار لبنان
03:44
مذكرة أصدرها وزير المال وهذا ما تضمنت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More