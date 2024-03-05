واشنطن ردا على ماكرون: أوكرانيا "لم تطلب يوما" إرسال قوات أجنبية

أكد متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم يطلب يوما أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده"، في رده على سؤال بشأن تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "لن تُرسل قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا. أتعرفون شيئا؟ هذا الأمر لا يطلبه الرئيس زيلينسكي. هو يطلب معدات وقدرات. لم يطلب يوما أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده".



ورأى ماكرون الثلاثاء في براغ، أن "من الضروري" تنشيط حلفاء أوكرانيا الذين طلب منهم "ألا يكونوا جبناء" في مواجهة روسيا.



وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا يزال على كلامه الذي أثار جدلا حول إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.



ولم ترق تصريحات ماكرون لألمانيا بعد سلسلة من التوترات في الفترة الأخيرة بشأن الملف الأوكراني.



وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "لا نحتاج إلى مناقشات (..) حول درجة الشجاعة التي نتمتع بها. هذا لا يساعد فعلا في حل مشاكل" أوكرانيا.



وبشأن إرسال قوات على الأرض في أوكرانيا، أكدت غالبية كبرى من الدول الغربية أنها لا تنوي بتاتا ذلك.