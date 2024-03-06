تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

أعلنت تشيلي الثلاثاء أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في نيسان المقبل.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".



ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس.



وتوعّدت إسرائيل ب"القضاء" على حماس بعد الهجوم، وبدأت قصفا مدمرا على قطاع غزة أتبعته بعمليات برية تسبّبت بمقتل 30631 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

