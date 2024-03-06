حماس: أبدينا المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان

أعلنت حركة "حماس" في بيان أنها أبدت "المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا".



وأكدت أنها "ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".