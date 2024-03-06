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ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري
أخبار دولية
2024-03-06 | 00:21
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ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري
فاز دونالد ترامب ب12 ولاية بينها تكساس وكاليفورنيا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.
ويأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاح به الديموقراطي جو بايدن عام 2020، بحصد اكبر عدد من المندوبين في الولايات ال15 الثلاثاء في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.
وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره لولايات الأباما وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.
ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بال"مذهلة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
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