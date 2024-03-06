رئيس الوزراء البيروفي يتقدم باستقالته بعد اتهامه باستغلال نفوذه

تقدّم رئيس وزراء البيروفي النافذ ألبرتو أوتارولا الثلاثاء باستقالته من منصبه وسط مزاعم باستغلاله نفوذه لمساعدة شابة قيل إنه وجه لها عبارات غرامية في تسجيلات نشرتها وسائل إعلام.



وقال أوتارولا للصحافة في ليما إنه "في حديث مع رئيسة الجمهورية، أعلنت قراري التقدم باستقالتي".



وأوتارولا البالغ 57 عاما سياسي ومحام متمرس شغل سابقا منصب كبير موظفي الرئيسة دينا بولوارتي التي أمرته بعد ظهور الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي بقطع رحلة رسمية كان يقوم بها إلى كندا والعودة إلى الوطن.



وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بث برنامج تلفزيوني تسجيلات زعم أنها محادثة لأوتارولا المتزوج والأب لخمسة أطفال مع شابة تدعى يازيري بينيدو تبلغ 25 عاما وكانت قد حصلت على عقدين هذا العام للقيام بأعمال أرشيفية وإدارية للحكومة مقابل 14 ألف دولار .

