ترامب يعلن دعمه الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة

أعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الثلاثاء عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، في تصريح هو الأكثر وضوحا له حتى الآن بشأن القتال هناك ووسط تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للجم حليفتها الوثيقة.



وعندما سئل ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إن كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب "نعم".



وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان "موافقا" على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق بالقول "يجب عليك إنهاء المشكلة".



ويتعرض الرئيس جو بايدن الذي بات من شبه المؤكد أن ترامب سينافسه في انتخابات تشرين الثاني الرئاسية، لانتقادات حادة على المستوى الدولي ومن قاعدته الديموقراطية بسبب دعمه لإسرائيل، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة وشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.

