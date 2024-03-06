الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ ومسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه سفينة حربية تابعة له

أعلن الجيش الأميركي أن قواته أسقطت صاروخا وثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مدمّرة أميركية في البحر الأحمر الثلاثاء، بعد إعلان الحوثيين في اليمن عن استهدافهم سفينتين حربيتين أميركيتين في المنطقة.



وقال الجيش في بيان إن "قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أسقطت صاروخا بالستيا مضادا للسفن وثلاثة أنظمة جوية مسيّرة هجومية باتجاه واحد جرى إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه المدمرة +يو اس اس كارني+ (دي دي جاي 64) في البحر الأحمر".



وأضاف: "لم تلحق إصابات أو أضرار بالسفينة"، مشيرا إلى أن القوات الأميركية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث مسيّرات بحرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.