الجيش الأميركي يسقط المزيد من المساعدات على غزة

أعلن الجيش الأميركي أن طائرات أميركية وأردنية أسقطت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على غزة يوم الثلاثاء شملت أكثر من 36800 وجبة بينما ضغطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مسؤول إسرائيلي كبير من أجل زيادة وصول المساعدات خلال محادثات في واشنطن.



ويقول مسؤولون أميركيون إن المساعدات التي يتم إسقاطها جوا بديل مكلف وغير كاف للمساعدات التي يتم نقلها بالشاحنات نظرا لحجم الأزمة الإنسانية. وتضغط إدارة بايدن من أجل زيادة وصول المساعدات برا.