هجوم بمسيرة أوكرانية على مستودع للوقود في كورسك بروسيا

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا أن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.



وقال الحاكم رومان ستاروفويت عبر "تليغرام" إن أحدا لم يصب بأذى وأن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع في منطقة جيليزنوجورسكي في كورسك، على بعد حوالي 90 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.



وذكر ستاروفويت أن أجهزة الطوارئ تتعامل مع الموقف.



ونشرت قنوات روسية على تطبيق "تليغرام" مقطعا مصورا لحريق كبير وأضرار لحقت بمبنى قالت إنه مصفاة لمعالجة الخام في المنطقة التي تشتهر بمناجم الحديد. ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من صحة المقطع.