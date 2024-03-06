أوكرانيا تقول إنها دمرت 38 من أصل 42 طائرة مسيّرة خلال هجوم روسي ليلا

أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر 38 من أصل 42 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي على حوالى عشر مناطق في أوكرانيا قُصفت أيضا بخمسة صواريخ.



وقال سلاح الجو إن "الدفاع الجوي دمّر 38 +شاهد+" في إشارة إلى الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تستخدمها موسكو".