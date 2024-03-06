الصين تتهم الولايات المتحدة باستخدام الفيليبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الصين الولايات المتحدة باستخدام الفيليبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي بعد عدد من الحوادث وقعت في الأسابيع الأخيرة حول جزر متنازع عليها بين البلدين الآسيويين.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين إن "الصين تنصح الولايات المتحدة بعدم استخدام الفيليبين بيدقا لإثارة اضطرابات في بحر الصين الجنوبي"، مؤكدة أنه يجب على الفيليبين ألا تسمح للولايات المتحدة بالتلاعب بها.