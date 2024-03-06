الكرملين: لا نعترف بمذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد قائدين عسكريين روسيين

أعلن الكرملين أنه "لا يعترف بمذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في حق ضابطين روسيين كبيرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بتفجيرات في أوكرانيا".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "لسنا طرفا في نظام روما الأساسي أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "لا نعترف بمذكرات التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة".