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بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة

أخبار دولية
2024-03-06 | 04:49
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بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة
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بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستحذر إسرائيل من أن صبرها بدأ ينفد إزاء "المعاناة المروعة" في غزة، حيث يموت الناس جوعا بسبب نقص المساعدات.

وقال كاميرون، الذي من المقرر أن يجتمع مع بيني غانتس عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي اليوم الأربعاء، للبرلمان البريطاني في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن "طريقة تعامل إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، مع المساعدات المقدمة لغزة تثير تساؤلات حول الامتثال للقانون الدولي".

وأضاف: "نواجه وضعا من المعاناة المروعة في غزة. تحدثت قبل بضعة أسابيع عن خطر تحول هذا الأمر إلى مجاعة وخطر تحول الإعياء إلى مرض، ونحن الآن في تلك المرحلة".

وتابع: "الناس يموتون جوعا، ويموتون من أمراض كان من الممكن الوقاية منها".

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