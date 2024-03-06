العثور على جثث أربعة مهاجرين في قارب قبالة سواحل جزر الكناري الاسبانية

أعلنت هيئة الطوارئ الإسبانية العثور على جثث أربعة مهاجرين ليل الثلاثاء الأربعاء على متن قارب كان قبالة جزيرة إل هييرو في أرخبيل جزر الكناري الإسباني.



وقالت الهيئة الأربعاء على منصة اكس إن هذا القارب الذي عثر عليه عناصر الإنقاذ البحري مساء الثلاثاء، كان يقل 68 مهاجرا بينهم أربعة أموات، وعدد منهم "في حالة صحية سيئة".



وتمت معالجة 21 شخصا في المجموع من مشاكل صحية خطرة بينما نقل اثنان منهم "بمروحية طبية" إلى تينيريفي، كبرى جزر الكناري، حسب المصدر نفسه.



وشهد الطريق إلى الكناري الذي استخدم بكثافة في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط ويتسم بالخطورة، تدفقا قياسيا للمهاجرين العام الماضي.

