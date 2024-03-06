بلاغ عن انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، بأنها تلقت بلاغاً عن "انفجار" قرب سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة أميركياً على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غرب عدن في اليمن.وقالت "أمبري" إن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب ناقلة البضائع المملوكة للولايات المتحدة والتي ترفع علم بربادوس"، محذرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.