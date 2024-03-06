عباس في أنقرة للبحث في أوضاع الأراضي الفلسطينية وسبلِ وقفِ العدوان الإسرائيلي

كان الرئيسُ الفلسطينيّ محمود عباس في أنقرة، حيث التقى نظيرَه التركي رجب طيب اردوغان.



وجرى البحثُ في آخر مستجداتِ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبلِ وقفِ العدوان الإسرائيلي والعملِ الحثيثِ لإدخالِ المساعداتِ الإنسانية ومنعِ التهجير، ووقفِ خنقِ الاقتصادِ الفلسطيني، وكذلك العملْ على وقفِ الاعتداءاتِ على الضفة.