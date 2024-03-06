دول آسيان واستراليا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الأونروا في غزة

دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، اليوم الاربعاء، إلى وقف سريع ودائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفين الوضع الإنساني بأنه “فظيع”.



وجاء في بيان مشترك لقادة عشر دول من بينها بلدان مسلمة مثل اندونيسيا وماليزيا المجتمعين منذ الاثنين في ملبورن: “نحث على التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار فوري ودائم”.



وقالت دول آسيان وأستراليا، إنها “ندين الهجمات ضد جميع المدنيين والمنشآت المدنية، التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى”.



وأضافت “ندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق ومستدام إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك عبر زيادة القدرات عند المعابر الحدودية وعن طريق البحر”.



وعبرت المجموعة أيضا عن دعمها لوكالة الأونروا، على الرغم من تعليق أستراليا تمويلها بعد اتهام الكيان الصهيوني عدد من موظفيها بالانتماء إلى مجموعات إسلامية مسلحة.