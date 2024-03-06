الاتحاد الأوروبي يعمل على فتح ممر إغاثة بحري عبر قبرص لدعم سكان غزة

أعلن المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انها ستسافر إلى قبرص في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على فتح ممر إغاثة محتمل عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدعم سكان غزة.



وأشار المتحدث الى أن الجهود تتركز على التأكد من قدرتنا على تقديم المساعدة للفلسطينيين. نتمنى جميعا أن يُفتح هذا (الممر) قريبا جدا".



وقال متحدث باسم الحكومة في نيقوسيا: "ستزور (أورسولا فون دير لاين) يوم الجمعة، مع الرئيس القبرصي، البنية التحتية المتعلقة ببعض مراحل الخطة".