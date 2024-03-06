نيكي هايلي تستعد لإنهاء حملتها الانتخابية

تستعد سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لإنهاء حملتها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن الأربعاء، ما يجعل الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الوحيد المتبقي لنيل البطاقة الجمهورية لانتخابات تشرين الثاني.



ويتوقع أن تعلن هايلي قرارها في خطاب ستلقيه الأربعاء قرابة الساعة 15,00 ت غ في مدينة شارلستون (جنوب شرق) عاصمة ولاية كارولاينا الجنوبية التي كانت حاكمتها، حسب صحيفة الأعمال الأميركية الكبرى.