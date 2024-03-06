مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذّر روسيا من إعادة تشغيل محطة زابوريجيا

حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي روسيا من أيّ إعادة تشغيل متسرّعة لمحطة رابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلّها قواتها، في جنوب أوكرانيا.



ويزور غروسي روسيا، حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ العام 2022 ويناقش خصوصاً الوضع "غير المستقر" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.



وقال غروسي لوكالة فرانس برس في سوتشي في جنوب روسيا، إنّه أوضح لمحاوريه الروس أنّ أيّ إعادة تشغيل لمحطة كهرباء زابوريجيا "سيتطلّب عددًا معيّنًا من الاعتبارات الجادة".



وأضاف: "هذه منطقة قتال عسكرية. منطقة قتال نشطة".



وذكّر بأنّ المحطة مغلقة "منذ فترة طويلة" وبالتالي يجب إجراء عدد معيّن من تقييمات السلامة.



وأكّد رئيس الوكالة النووية الروسية "روساتوم" أليكس ليخاتشيف لوكالات الأنباء الروسية أنّه ناقش مع غروسي "الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة (المحطة) ليس فقط أثناء توقفها عن العمل، ولكن أيضاً عندما تكون في وضع التشغيل النشط".