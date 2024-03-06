الأمم المتحدة: عام 2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين خلال عقد

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ ما لا يقل عن 8565 شخصًا قُتلوا على طرق الهجرة، حول العالم في العام 2023، ممّا يجعله العام الأكثر دموية، خلال عقد.



وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أنّ عدد القتلى، في العام 2023 يمثّل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالعام 2022، "ممّا يؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".