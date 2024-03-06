ماكرون يستقبل رئيسة مولدوفا في باريس لـ"تعزيز" التعاون الثنائيّ

استقبل الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون نظيرته المولدوفية مايا ساندو، للاتفاق على تعزيز التعاون الثنائيّ، بين باريس وكيتشيناو المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ والتي تشهد توترات في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.



وأفاد الإليزيه بأنّ ماكرون سيبحث مع ساندو "تعزيز التعاون الثنائي في كافّة المجالات".



وقال إنّ اتفاقية تعاون دفاعي وخريطة طريق للتعاون في المجال الاقتصاديّ ستُوقّع مع مولدوفا، الدولة الصغيرة والجمهورية السوفياتية السابقة، التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسَمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيا.



وأوضح الإليزيه أنّ رئيس الجمهورية سيجدّد دعم فرنسا لاستقلال وسيادة وأمن جمهورية مولدوفا، في سياق الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.