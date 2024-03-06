إصابة سفينة تجارية في هجوم قبالة السواحل اليمنية

أفادت وكالتا "أمبري" و"يو كاي أم تي أو" البريطانيان للأمن البحريّ بأنّ سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة من شركة أميركية أصيبت في هجوم على بُعد 57 ميلًا بحريًا إلى جنوب غرب عدن، في اليمن.



وقالت "أمبري" في بداية الأمر إنّ "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة لأميركيين والتي ترفع علم بربادوس".



وحذّرت السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.



وقُبيل ذلك، أشارت "أمبري" إلى أن السفينة بدأت في تغيير مسارها بعدما "تلقت نداءاً من قطعة قدّم ركّاب عليها أنفسهم على أنهم البحرية اليمنية"، وهو المسمى الذي يستخدمه المتمردون الحوثيون في اليمن.



وفي وقت لاحق، أشارت "أمبري" إلى أنّ التقارير أكدت إصابة السفينة وتعرضها لأضرار.



وأشارت إلى أنّ عمليات الإنقاذ تجري حاليًا مع وجود أفراد من الطاقم، في قوارب نجاة.

وقال مصدر ملاحي إنّ ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة، التي ترفع علم باربادوس فقدوا وإنّ أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة>

واعلنت السفارة البريطانية في اليمن مقتل بحارين على الأقل.