18 قتيلاً في هجوم على جامعي الكمأة في شرق سوريا نُسب لداعش

قتل 18 شخصا معظمهم من المدنيين في هجوم نسب الى تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.



وذكر المرصد "تأكد مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الدفاع الوطني وإصابة 16 وفقدان أكثر من 50 في الهجوم الذي شنه مسلحون، يرجح أنهم تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع الكمأة".



واوضح المرصد أن المهاجمين استهدفوهم بالأسلحة الرشاشة.



وأضاف المرصد أنه تم إحراق نحو عشر سيارات خلال الاشتباكات العنيفة التي اعقبت الهجوم بين الجهاديين والمقاتلين الموالين للنظام.