مصادرة إيران شحنة ناقلة نفط أميركية احتجزتها في 2023 على صلة بالعقوبات

عزا القضاء الإيراني مصادرة شحنة ناقلة نفط أميركية في عام 2023 إلى شكوى تقدم بها مرضى محرومون من الأدوية الضرورية، بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



واحتجزت إيران في نيسان 2023 ناقلة النفط "Advantage Sweet"، التي ترفع علم جزر مارشال، أثناء عبورها، في المياه الدولية، في خليج عمان.



وبعد عام تقريبًا، أمر القضاء بمصادرة شحنتها، بناء على شكوى قُدمت ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العلاقات الدولية، في طهران، حسب وكالة تسنيم للأنباء.



وتقدم بهذا الإجراء القانونيّ مرضى يعانون من انحلال البشرة الفقاعي، وهو مرض جلديّ نادر، اعتبروا أنّ العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2018 أجبرت شركة سويدية على تعليق بيع الضمادات لشريكها الإيراني.



وبالتالي، لم يتمكن المرضى، وبينهم أطفال، من استخدام نوع من الضمادات يوفر الراحة ويمكن أن يمنع العدوى التي من المحتمل أن تكون فتاكة.