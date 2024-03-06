عقوبات أميركية جديدة متصلة بايران والحوثيين

أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة إنها جميعا سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.



وذكرت الخزانة الاميركية في بيان أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقراهما في هونج كونج وفي جزر مارشال وسفينتين لدورها جميعا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران يدعى سعيد الجمال.



وأكدت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج

عدن.