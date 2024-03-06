الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عقوبات أميركية جديدة متصلة بايران والحوثيين
أخبار دولية
2024-03-06 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عقوبات أميركية جديدة متصلة بايران والحوثيين
أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة إنها جميعا سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وذكرت الخزانة الاميركية في بيان أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقراهما في هونج كونج وفي جزر مارشال وسفينتين لدورها جميعا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران يدعى سعيد الجمال.
وأكدت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج
عدن.
أخبار دولية
عقوبات أميركية
الحوثيون
ايران
الخزانة الاميركية
التالي
تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية
القضاء الأوكراني يدين رجلين بتهمة التعاون مع روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-05
الجيش الأميركي: الحوثيون استهدفوا سفينة حاويات في خليج عدن ولا إصابات
أخبار دولية
2024-03-05
الجيش الأميركي: الحوثيون استهدفوا سفينة حاويات في خليج عدن ولا إصابات
0
آخر الأخبار
2024-03-04
رويترز عن القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن على جنوب البحر الأحمر
آخر الأخبار
2024-03-04
رويترز عن القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن على جنوب البحر الأحمر
0
آخر الأخبار
2024-03-04
الحوثيون: استهدفنا "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي سكاي" في بحر العرب
آخر الأخبار
2024-03-04
الحوثيون: استهدفنا "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي سكاي" في بحر العرب
0
أخبار دولية
2024-03-04
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الايرانية بلغت 41%
أخبار دولية
2024-03-04
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الايرانية بلغت 41%
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:30
جنوب إفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل
أخبار دولية
14:30
جنوب إفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل
0
أخبار دولية
14:26
النواب الأميركيون يصوّتون على اتفاق لمنع إغلاق الإدارات الفدرالية
أخبار دولية
14:26
النواب الأميركيون يصوّتون على اتفاق لمنع إغلاق الإدارات الفدرالية
0
أخبار دولية
14:21
كاميرون وجانتس يبحثان في شأن ما ينبغي على إسرائيل فعله في غزة
أخبار دولية
14:21
كاميرون وجانتس يبحثان في شأن ما ينبغي على إسرائيل فعله في غزة
0
أخبار دولية
14:19
واشنطن تتوعّد محاسبة الحوثيين على هجومهم الدامي على سفينة شحن
أخبار دولية
14:19
واشنطن تتوعّد محاسبة الحوثيين على هجومهم الدامي على سفينة شحن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-30
بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)
منوعات
2023-10-30
بصدر مكشوف وشعر أسود... ميريام كلينك تنشر صورا مثيرة بمناسبة الهالوين: "قريبًا سيموت الجميع"! (صور)
0
أخبار دولية
13:47
ألمانيا دعت الحكومة الإسرائيلية إلى سحب موافقتها على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية
أخبار دولية
13:47
ألمانيا دعت الحكومة الإسرائيلية إلى سحب موافقتها على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
2023-11-28
المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
أخبار لبنان
2023-11-28
المتحدث الاعلامي لـ"حماس" للـLBCI: الذي يعجز عن دخول مخيم جنين سيعجز عن دخول قطاع غزة..والمقاومة في الميدان
0
أخبار لبنان
14:05
مراجعة اتفاقية التعاون القضائيّ بين وزير العدل ونظيرته التونسية
أخبار لبنان
14:05
مراجعة اتفاقية التعاون القضائيّ بين وزير العدل ونظيرته التونسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تطبيق الـ١٧٠١ يوصل لحل طويل الأجل
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تطبيق الـ١٧٠١ يوصل لحل طويل الأجل
0
أخبار دولية
12:55
كيربي للجزيرة: الاتفاق الذي يبحث الآن يمتد لستة أسابيع
أخبار دولية
12:55
كيربي للجزيرة: الاتفاق الذي يبحث الآن يمتد لستة أسابيع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
3
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
5
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
6
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
7
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
8
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More