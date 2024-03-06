ضربات على أوديسا خلال زيارة لرئيس وزراء اليونان وزيلينسكي

دوت انفجارات، في مدينة أوديسا الساحلية، جنوب أوكرانيا، خلال زيارة للرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المدينة الواقعة على البحر الأسود، وفق ما أفاد المسؤولان للصحافيين.



وانتقدت اليونان الغزو الروسي بشدّة وقدّمت مساعدات إنسانية وأسلحة تضم مركبات مشاة قتالية وبنادق هجومية من طراز كلاشنيكوف وقاذفات وذخيرة إلى كييف.



وقال ميتسوتاكيس للصحافيين: "سمعنا صفارات الانذار ودوي انفجارات، في القرب منا. لم يكن لدينا الوقت للوصول إلى ملجأ".



وأضاف: "إنها تجربة صعبة جدًا وهناك فرق كبير بين أن تقرأ عن الحرب في الصحف وأن تسمعها بأذنيك وتراها بعينيك."



وأشار زيلينسكي بدوره، إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لكنّه أكد بأن ليست لديه أرقام دقيقة.