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الصفدي وبلينكن في اتصال هاتفيّ... جهود نحو وقف اطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2024-03-06 | 12:07
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الصفدي وبلينكن في اتصال هاتفيّ... جهود نحو وقف اطلاق النار في غزة
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، ركّز على الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى جهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لأنحاء القطاع.
وأكّد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية، التي يواجهها القطاع.
وتوافق الصفدي وبلينكن على أنّ حجم المساعدات، التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.
وبحث الصفدي وبلينكن التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.
كما بحث الوزيران في الأوضاع في القدس ومقدساتها.
وشددا على ضرورة عدم التصعيد فيها خصوصًا على أبواب شهر رمضان.
وأكد الصفدي على ضرورة رفع إسرائيل القيود التي تفرضها على حرية العبادة وعلى وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعلى ضرورة منع اقتحامات المقدسات.
واتفق الصفدي وبلينكن على استمرار التنسيق للحؤول دون التصعيد في المقدسات وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأكد الصفدي وبلينكن على استمرار العمل، لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
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