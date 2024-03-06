كيربي للجزيرة: الاتفاق الذي يبحث الآن يمتد لستة أسابيع

لا يزال الموقف الاميركي ضاغطاً بإتجاه الاتفاق على وقف للنار لستة اسابيع.وأكد منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للجزيرة ان الاتفاق الذي يبحث الآن يمتد لستة أسابيع ما سيسمح بإخراج مزيد من الرهائن وإدخال مساعدات أكثر.